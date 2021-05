Drei Joints zu Mittag - Drogenlenker auf Westautobahn in Salzburg unterwegs

Einen Drogenlenker haben Beamte der Autobahnpolizei Anif auf der Westautobahn bei Salzburg Nord aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte zuvor mehrere Joints geraucht.

Sonntagabend fiel der Streifenbesatzung der Autobahnpolizeiinspektion Anif ein silberfarbener Pkw auf, da der Lenker dieses Wagens die Westautobahn auf Höhe Salzburg Nord in Richtung Wien in Schlangenlinien befuhr. Das Fahrzeug konnte in weiterer Folge bei einer Pannenbucht angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Anhaltung wies der Lenker deutliche Symptome einer Beeinträchtigung auf. Ein daraufhin durchgeführter Alkovortest verlief negativ, weshalb ein Drogentest vorgenommen wurde. Dieser fiel positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol) aus. Der 21-jährige wurde deshalb dem zuständigen Amtsarzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt, wobei die Fahruntauglichkeit festgestellt wurde.

Der Lenker war gegenüber den Beamten geständig und gab an, um die Mittagszeit drei Joints konsumiert zu haben. Der Probeführerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der serbische Staatsbürger wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.