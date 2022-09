Drei junge Schweizer in Salzburger Park beraubt: Quartett nun angeklagt

Drei junge Schweizer - ein 22-jähriger Mann, ein 16-jähriger Bursch und eine 18-Jährige - waren im Juli nach Salzburg gereist, um das Electric Love-Festival zu besuchen. Einen Tag vor Festivalstart, am frühen Morgen des 6. Juli, saßen die drei Schweizer in einem Park in Salzburg-Schallmoos - und wurden dort Opfer eines brutalen Überfalls.

SN/apa Symbolbild.