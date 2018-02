Drei kreative Salzburger holen sich Hochzeits-Preise

Bei der Vergabe der dritten Austrian Wedding Awards am Donnerstagabend in Wien konnten sich gleich drei Salzburger über Auszeichnungen freuen. Andrea Streitwieser von Cake Couture holte sich zum dritten Mal in Folge einen Preis. Besonders schön für die 35-Jährige aus der Stadt Salzburg: Gewonnen hat sie in der Kategorie "Best Sweet Table" mit einem Konzept, das sie für die Hochzeit ihrer kleinen Schwester kreiert hat. Erstellt hat Streitwieser eine Hochzeitstorte und Süßigkeiten samt passender Dekoration rund um das Thema "Bohemian Chic".

Unter die Gewinner der Hochzeitspreise wählte die siebenköpfige Jury auch Thomas Koppler von Visual Elegance für das beste Hochzeitsvideo und Melanie Sharma für das beste Gesamtkonzept Weddingdesign.

Der Austrian Wedding Award ist eine Auszeichnung für kreative Köpfe der österreichischen Hochzeitsbranche. Preise wurden in 28 verschiedenen Kategorien vergeben. Insgesamt 550 Projekte wurden eingereicht.

(SN)