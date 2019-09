Drei Männer traten auf Verletzten ein

Albaner schlugen 20-Jährigen in Zell am See zusammen - das Opfer liegt im Spital, die Täter werden gesucht.

Samstagabend in Zell am See: Kurz vor Mitternacht kommt es zu einer vorerst verbalen Streiterei zwischen österreichischen und albanischen Gästen in einem Lokal. Die Situation eskaliert, die Fäuste fliegen. Ein 20-jähriger Österreicher wird von drei albanischen Männern attackiert, nach mehreren Faustschlägen fällt der 20-Jährige zu Boden. Die drei Albaner treten in weiterer Folge mit den Füßen nach dem Mann. Schwer verletzt bringt die Rettung das Opfer in das Krankenhaus Zell am See. Derzeit steht die Identität der Verdächtigen noch nicht fest, es werden dazu noch Zeugen befragt. Der Hintergrund des Streits ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Quelle: SN