Vermisstenfälle führten in den vergangenen Tagen zu Suchaktionen. In einem Fall endet die Spur auf einem Parkplatz bei Mühlbach.

Große Suchaktion im Bereich des Dientner Sattels: Feuerwehr, Bergretter und die Polizei durchkämmten am Montag die umliegenden Wälder

In den vergangenen Tagen kam es in Salzburg zu mehreren groß angelegten Suchaktionen. Drei Männer wurden in drei verschiedenen Fällen als vermisst gemeldet - einer davon ist nach wie vor abgängig. Im Bereich des Dientner Sattels suchen Polizeibeamte der alpinen ...