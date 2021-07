Drei Mal binnen 14 Tagen in Salzburg dieselbe Tankstelle überfallen: Bosnier angeklagt

Eine sehr ungewöhnliche Serie von Tankstellenüberfällen sorgte im Frühjahr 2021 für Aufsehen. Ein und derselbe Täter - wie sich bald herausstellte - hatte binnen 14 Tagen im Salzburger Bahnhofsviertel dieselbe Tankstelle drei Mal überfallen. Und auch der jeweils beraubte Tankstellenmitarbeiter war stets derselbe. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Salzburg einen kurz nach dem dritten Coup ausgeforschten Bosnier (30) angeklagt. Er zeigte sich im Vorverfahren zu den drei Überfällen geständig.

In der Anklage wird dem bislang unbescholtenen Mann dreifacher Raub angelastet; weil der 30-Jährige in einem Fall ein Messer verwendet haben soll, ist ein Tatfaktum als schwerer Raub angeklagt. Der Bosnier ist mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Haft konfrontiert. "Die Anklageschrift wurde dem Mann zugestellt. Ein Prozesstermin steht noch aus", sagte Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Freitag zu den SN.

Laut Anklage überfiel der Bosnier die Tankstelle am 29. März, am 4. April und am 12. April - stets nächtens. Beim ersten Coup betrat er den Tankstellenshop und wartete auf den Angestellten, der gerade aus dem Lager kam. Er drängte ihn hinters Verkaufspult und drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken. Beute: 1185 Euro. Bei Raub Nr. 2 schnappte sich der Angeklagte ein Brotmesser, das am Tresen lag, hielt es dem Angestellten entgegen und floh mit 1107 Euro. Beim Coup drei drängte der Täter den Mitarbeiter gegen die Kassa und flüchtete mit 1589 Euro.

Einen Tag nach dem dritten Überfall wurde der Angeklagte verhaftet - Hinweise aus Polizeikreisen und aus der Bevölkerung brachten die Ermittler auf seine Spur. Als Motiv für die Taten gab der 30-Jährige bei der Polizei Geldnot wegen coronabedingter Arbeitslosigkeit sowie Spiel- und Alkoholsucht an.