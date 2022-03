Drei Personen bei Unfall in Wals verletzt

Am Mittwoch gegen 17 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wals-Siezenheim. Die Insassen mussten erstversorgt werden.

Ein 71-Jähriger kollidierte am Mittwoch mit seinem Pkw auf der Walserberg-Bundesstraße in Richtung Salzburg mit einem anderen Fahrzeug. Die 46-jährige Lenkerin war gerade dabei, nach links in den dortigen Grödigerweg einzubiegen. Am Beifahrersitz befand sich die 14-jährige Tochter der Frau. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden alle drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Nach einer Erstversorgung durch das Rote Kreuz am Unfallort lehnten sie jedoch den weiteren Transport in ein Krankenhaus ab. Durchgeführte Alkomattests verliefen negativ. An beiden Pkws entstanden Totalschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.