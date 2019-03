Drei Pinzgauer Schüler fahren zum Finale nach Berlin

Schulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen am Schulbanker-Planspiel des deutschen Bankenverbandes teil. Erstmals schaffte es dabei ein Team aus Österreich ins Finale. Das Trio der HAK in Zell am See will mit seiner "BDP Bank" den Titel nach Salzburg holen.

SN/hak zell am see Die Chefs der „BDP Bank“ sind für das Finale gut vorbereitet: Patrick Pichler aus Maishofen, Markus Berger aus Unken und Lukas Düngler aus Uttendorf.