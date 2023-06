Drei Promille intus: 41-Jähriger verursachte Unfall in der Stadt Salzburg

Am Freitagmorgen kollidierten zwei Pkw in der Stadt Salzburg. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei einem 41-jährigen Lenker einen Promillewert von 3,06.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Morgen des 23. Juni bei einer Kreuzung in der Plainstraße. Zwei Fahrzeuge sind dort zusammengekracht. Ein durchgeführter Alkomattest mit dem 41-jährigen Lenker aus Deutschland ergab ein Ergebnis von 3,06 Promille, heißt es in einer Aussendung der Polizei Salzburg. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Behörde angezeigt.