Drei Salzburger Senioren wurden Opfer von dreistem Betrug: Junge Kroatin "nur" in einem Fall verurteilt

Eine in Salzburg lebende 22-jährige Kroatin saß am Dienstag vor einem Schöffensenat, weil sie laut Anklage in Salzburg zwischen Jänner 2022 und März 2023 drei Senioren auf schamlose Weise um insgesamt gut 110.000 Euro betrogen haben soll. Letztlich erging bezüglich der zwei männlichen Opfer ein Freispruch im Zweifel. "Nur" im Fall des weiblichen Opfers erfolgte ein Schuldspruch. Das Urteil - ein Jahr teilbedingte Haft - ist noch nicht rechtskräftig.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.