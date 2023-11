Der Freispruch erfolgte zum Teil nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten", zum Teil aus rechtlichen Gründen - er ist noch nicht rechtskräftig.

Der Prozess fand am Bezirksgericht Seekirchen statt.

Ein Lehrer einer Mittelschule im Flachgau musste am Montag am Bezirksgericht Seekirchen auf dem Angeklagtenstuhl Platz nehmen, weil er drei Schülerinnen sexuell belästigt haben soll. Vom Delikt her wurde ihm "Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses" (Paragraf 212 Strafgesetzbuch) angelastet.

Dem ...