Drei Schweizer vor Start des Electric Love Festivals beraubt: Teils mehrjährige Haftstrafen für die vier Täter

Die drei Opfer wurden grundlos angegriffen, teils verprügelt und letztlich dazu genötigt, an einem Bankomaten möglichst viel Bargeld zu beheben. Die vier Angeklagten erhielten Haftstrafen zwischen sechs Monaten bedingt und sechs Jahren unbedingt. Drei der Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Weil sie am frühen Morgen des 6. Juli 2022 in einem Park in Salzburg-Schallmoos drei junge Schweizer grundlos angriffen, dabei teils verletzten und unter Vorhalt eines Schlagrings beraubten, standen am Dienstag zwei Salzburger (20, 23), ein Deutscher (20) und eine Rumänin (18) vor einem Salzburger Jugendschöffengericht (Vorsitz: Bettina Maxones-Kurkowski).

Zu dem Überfall war es am Tag vor Beginn des Electric Love Festivals gekommen, das die Schweizer (zwei junge Männer, eine junge Frau) besuchen wollten. Den Opfern wurde im Park erst das mitgeführte Bargeld von insgesamt 520 abgenötigt; dann wurden die Opfer gezwungen, an einem Bankomaten so viel Geld wie möglich zu beheben - insgesamt 2150 Euro.

Die untergeordnet tatbeteiligte Rumänin erhielt für Aufpasserdienste sechs Monate bedingte Haft; die drei mitangeklagten jungen Männer Gefängnisstrafen in der Höhe von zwei, drei sowie sechs Jahren. Einzig das Urteil im Fall des 23-jährigen Angeklagten, der zwei Jahre unbedingt bekam, ist bereits rechtskräftig.