Drei Skifahrer in Bad Gastein von Lawine erfasst: Unverletzt

Drei Freerider sind am Donnerstag am Nachmittag im Höhkar in Bad Gastein von einer Lawine erfasst worden. Die Österreicher im Alter von rund 30 Jahren wurden nicht verschüttet. Sie konnten von einem Polizeihubschrauber unverletzt geborgen und ins Tal geflogen werden.

SN/apa (archiv/expa) Die Tourengeher wurden mittels Seilbergung vom Polizeihubschrauber geborgen (Symbolbild).