Drei Skiunfälle in Wagrain

Skifahrer stießen zusammen - Snowboard machte sich selbstständig und prallte gegen Wintersportler. In Abtenau beging ein Mann Fahrerflucht auf einem Schlitten.

Drei Skiunfälle ereigneten sich Sonntagvormittag in Wagrain. Gegen 9.20 Uhr kollidierte im Skigebiet Snow Space Wagrain eine 12-jährige österreichische Skifahrerin im Kreuzungsbereich einer roten Piste aus unbekannter Ursache mit einer 15-jährigen Snowboarderin aus Dänemark. Die Dänin stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte die Jugendliche zu einem Arzt. Die 12-Jährige blieb unverletzt.

Nur kurze Zeit später kam es gegen 10 Uhr zu einem weiteren Skiunfall, als sich das Snowboard einer dänischen Wintersportlerin, das sie vor einer Hütte abgestellt hatte, selbstständig machte und rund 150 Meter eine rote Piste entlang rutschte und dann gegen einen Skifahrer aus Deutschland prallte. Der 59-Jährigen stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grads. Er wurde in das Klinikum Schwarzach gebracht.

Gegen 12 Uhr kam es abermals in Wagrain, im Bereich der Kogelalm, zu einer Skikollision zwischen einem 42-jährigen slowenischen Wintersportler und einer 51-jährigen dänischen Skifahrerin. Die Frau verletzte sich am Oberschenkel. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.



Rodelunfall mit Fahrerflucht

In Abtenau ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Rodeunfall mit Fahrerflucht. Eine 43-jährige Mutter unternahm mit ihrem 3-jährigen Kind eine Rodelfahrt auf einer beschilderten Winterrodelbahn am Karkogel. Während der Abfahrt wurde sie von einem hinterherfahrenden unbekannten Rodellenker angefahren. Durch die Kollision kam die Frau zu Sturz und verletzte sich am Knie. Das Kleinkind blieb unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Verletzte wurde mit einem Skidoo ins Tal und anschließend vom Roten Kreuz zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.