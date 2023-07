Drei teure E-Bikes in Salzburg gestohlen - Polizei spürt Verdächtigen über GPS-Sender auf

In der Justizanstalt in Puch-Urstein brummt derzeit ein 48-jähriger Ungar in Untersuchungshaft, dem die Polizei mehrere Diebstähle teurer E-Bikes zur Last legt. Bei einem der Coups wurde dem Mann ein GPS-Sender zum Verhängnis.

BILD: SN/SHUTTERSTOCK Begehrt auch als Diebsgut: E-Bike (Symbolbild).

Dieser Diebstahl ereignete sich bereits in der Nacht von 17. auf den 18. Mai. Laut Polizeibericht hatte sich der 48-jährige Ungar in eine Tiefgarage in der Stadt Salzburg eingeschlichen. Von einem am Heck eines Fahrzeuges angebrachten Fahrradträger entfernte er brachial drei eigentlich gesicherte Fahrräder gewaltsam entfernt und nahm sie mit. Eines der hochwertigen Räder war aber mit einem GPS-Sender ausgestattet. Durch dieses Ortungsmodul konnte das Täterfahrzeug lokalisiert und noch in den Morgenstunden des 18. Mai auf der A4 bei Parndorf (Burgenland) von Beamten aus Neusiedl am See angehalten und der Täter festgenommen werden. Der Ungar stritt die Diebstähle ab, er gab an lediglich als Transporteur tätig zu sein.