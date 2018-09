Drei Verletzte bei Alko-Unfällen im Flachgau

Drei Menschen sind am Freitag bei Unfällen im Flachgau verletzt worden, wobei die Verursacher jeweils alkoholisiert waren.

Bei Haunsberg rammte ein Autofahrer mit 0,76 Promille ein Motorrad, wobei der Biker und dessen Frau am Sozius schwer verletzt wurden. Bei Mattsee verlor ein 22-Jähriger mit 1,56 Promille die Herrschaft über sein Auto, kam von der Straße ab und überschlug sich, berichtete die Polizei.

Der 23-Jährige Mann wollte auf der Haunsberg-Landesstraße in eine Hauseinfahrt einbiegen. Dabei dürfte er das entgegenkommende Motorrad übersehen haben. Der 58-jährige Deutsche und dessen Frau prallten frontal in das rechte Fahrzeugheck. Die beiden wurden über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

In der Nacht auf Samstag kam nach aktuellem Ermittlungsstand ein 22-jähriger Einheimischer von Obertrum kommend in Richtung Mattsee von der Straße ab und kollidierte mit einer schräg verlaufenden Leitplanke. Das Auto überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zu stehen. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus Salzburg gefahren. Die Polizisten nahmen dem 22-Jährigen den Führerschein ab und erstatteten Anzeige bei der zuständigen Behörde.

Quelle: SN, Apa