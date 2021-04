Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Piesendorf

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag in Piesendorf. Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der B168 von Niedernsill kommend in Richtung Kaprun. Kurz vor dem Unfall herrschte auf der B168 ein starkes Verkehrsaufkommen, die Einheimische musste abbremsen.

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des anderen Fahrzeugs auf. Dabei wurden die Lenkerin des Autos sowie die 61-jährige Beifahrerin leicht und der junge Lenker unbestimmten Grades verletzt.

Das Rote Kreuz lieferte alle Unfallbeteiligten zur weiteren ärztlichen Abklärung in das Tauernklinikum Zell am See ein. Durchgeführte Alkoholvortests mit allen Unfallbeteiligten verliefen negativ.

Die FF Piesendorf säuberte die Straße, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.