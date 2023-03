Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Saalfelden

Ein 22-jähriger Pinzgauer wollte Donnerstagmittag in Saalfelden mit seinem Pkw an einer Kreuzung abbiegen und hielt wegen des Gegenverkehrs an. Ein hinter ihm fahrender Autolenker, ein Tiroler (30), konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw des 22-Jährigen auf.

Der 22-jährige Pinzgauer und seine zwei Mitfahrer kamen verletzt ins Spital. Ein mit dem Tiroler durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Unfallstelle war für etwa 40 Minuten gesperrt.