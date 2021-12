Drei Verletzte bei Autounfall bei starkem Schneefall im Pongau

Ein 19-Jähriger kam mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Feldwand



Bei einem Autounfall bei starken Schneefall in Schwarzach im Pongau sind in der Nacht auf Sonntag drei Jugendliche verletzt worden. Der 19-jährige Lenker kam mit dem Auto auf der Pinzgauerstraße kurz nach dem Mauttunnel in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand, berichtete die Polizei Salzburg. Der Kroate und seine beiden Mitfahrer, ein 18-jähriger Türke und ein 16-jähriger Kroate, wurden bei dem Aufprall verletzt. Ein Alkotest verlief negativ.