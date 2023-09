Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Pinzgau

75-Jähriger Amerikaner geriet beim Nordportal des Schmittentunnels auf Gegenfahrbahn.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B311 beim Nordportal des Schmitteltunnels in Zell am See wurden am Samstag drei Personen verletzt. Ein 75-Jähriger aus den USA war mit seinem Auto vor dem Portal auf die linke Straßenseite geraten. Die 25-jährige Lenkerin eines entgegenkommenden Fahrzeugs konnte trotz Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, teilte die Polizei mit.

Bei der Kollision wurden die beiden Lenker sowie die 68-jährige Frau des Amerikaners verletzt, alle Beteiligten wurden ins Tauernklinikum eingeliefert.