Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Piesendorf

Die Freiwilligen Feuerwehren von Piesendorf und Zell am See wurden am Freitagnachmittag zu einen schweren Verkehrsunfall mit einklemmter Person gerufen. Zwei Pkw waren kurz vor 16 Uhr auf der Kapruner Landesstraße (L215) in Piesendorf-Fürth frontal kollidiert. Ein Fahrzeug kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen werden. Das zweite Fahrzeug kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die beiden Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Notarzt und Rotes Kreuz im Einsatz.