Drei Verletzte bei Unfall mit E-Bikes

Bei einem Zusammenstoß zwischen drei Radfahrern wurden am Samstag Nachmittag in Eben im Pongau ein neunjähriges Mädchen sowie zwei erwachsene E-Biker verletzt.

Das 9-jährige Mädchen fuhr Samstag Nachmittag mit ihrem Kinderfahrrad parallel zu einem Spazierweg und fuhr laut Angaben der Polizei quer in eine Alleestraße ein. Dabei übersah das Kind einen auf der Alleestraße fahrenden E-Biker. Das Mädchen prallte gegen das E-Bike eines 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, sodass beide stürzten. In weiterer Folge stürzte auch die hinter ihrem Mann fahrende 60-jährige E-Bikerin, da diese nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Alle Radfahrer waren mit einem Sturzhelm ausgerüstet. Der bei den E-Bikern durchgeführte Alkoholtest verlief negativ. Das 9-jährige Mädchen erlitt leichte Prellungen. Der 52-jährige E-Biker erlitt einen Bruch des Speichenköpfchens am linken Ellenbogen, Abschürfungen und Prellungen. Die 60-jährige E-Bikerin erlitt eine Schulterprellung.

Quelle: SN