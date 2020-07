Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Flachgau

Nach einem Zusammenstoß wurde ein Pkw in einen Straßengraben geschleudert. Zwei Fahrzeuginsassen wurden ins Krankenhaus transportiert.

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Göming (Flachgau) sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Ein 18-Jähriger kollidierte bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem sich zwei Personen befanden. Laut Polizei wurden beide Pkw durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschleudert.

Der 18-Jährige verletzte sich lediglich an der Hand und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Insassen des zweiten Wagens, eine 28-jährige Lenkerin und ihr 36-jähriger Beifahrer, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Oberndorf gebracht. Ein Alkotest bei den Lenkern verlief negativ.

Quelle: SN