Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Pongau

Auf der B311 zwischen Schwarzach und Bischofshofen kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall.

Ein 52-jähriger Autofahrer war aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen - der Wagen landete im rund eineinhalb Meter tiefen Straßengraben. Die Frau des Fahrers wurde dabei schwer am Kinn verletzt; Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden. Auch die beiden Töchter des 52-Jährigen - 24 und 29 Jahre alt - wurden verletzt, jedoch nur leicht. Sie wurden im Krankenhaus Schwarzach behandelt. Die B311 musste an der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt werden.

Quelle: SN