Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Mittersill

Zu dem Unfall kam es am Dienstagvormittag auf der Gerlosstraße (B165) auf Höhe des Mittersiller Umspannwerks.

Zwei Autos sind am Dienstag gegen elf Uhr auf der Gerlosstraße bei Mittersill auf regennasser Fahrbahn zusammengestoßen. Laut dem Roten Kreuz erlitt eine Person bei dem Unfall, der sich auf Höhe des Umspannwerks ereignete, schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Zwei weitere Autoinsassen kamen demnach leicht verletzt ins Spital nach Mittersill.

Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill übernahm die Aufräumarbeiten auf der B165. Zur Unfallursache war vorerst nichts Näheres bekannt.

Quelle: SN