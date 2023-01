Drei Verletzte in Bad Reichenhall: Auto fährt in Buchhandlung

Am Donnerstagnachmittag kam es in Bad Reichenhall zu einem Unfall. Ein älterer Autofahrer fuhr mit seinem Smart in eine Buchhandlung. Drei Personen wurden verletzt.

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei mussten am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem kuriosen Unfall am Reichenhaller Kaiserplatz ausrücken, berichtete das Bayerische Rote Kreuz in einer Aussendung. Ein älterer ortsansässiger Autofahrer war mit seinem Smart vom Parkplatz versehentlich vorwärts über den Randstein und den Gehsteig in Richtung eines Gebäudes gefahren. Er durchbrach die Fensterwand der dortigen Buchhandlung und blieb nahezu komplett im Ladengeschäft stehen. Nach erster Einschätzung der Notfallsanitäter wurden die Beifahrerin mittelschwer sowie der Fahrer und ein junger Fußgänger vor dem Laden leicht verletzt. Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungswagen aus Bad Reichenhall und Berchtesgaden vor Ort, versorgte die Verletzten und brachte sie alle drei zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den genauen Hergang des Unfalls auf.