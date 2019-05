Drei Verletzte nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen in Mittersill

Eine der Verletzten, eine 60-jährige Einheimische, wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Alkomattests bei den beteiligten Lenkern verliefen negativ.

Zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen kam es am Montag zu Mittag auf der Mittersiller Straße. Ein 55-jähriger Pinzgauer hatte mit seinem Lkw das Stauende vor einer Baustelle bei Fürth übersehen und war auf einen vor ihm stehenden Kastenwagen aufgefahren. Dadurch wurde dieser auf einen weiteren Kastenwagen und der auf den Pkw einer 60-jährigen Lenkerin geschoben. Die Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen in das Krankenhaus nach Zell am See geflogen.

Der Lenker und ein Beifahrer (beide 34) des ersten Kastenwagens wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des zweiten Kastenwagens und der LKW-Lenker blieben unverletzt. Zwei Feuerwehren waren mit 14 Einsatzkräften vor Ort, die Unfallstelle war rund eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.

