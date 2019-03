In einem Lokal wurden mehrere Personen handgreiflich.

Eine Urlaubergruppe aus den Niederlanden geriet am Samstagabend in einen handgreiflichen Streit mit einer Gruppe von ortsansässigen Personen. Konsequenz: Durch das Rote Kreuz wurden zwei Beteiligte in das Krankenhaus Schwarzach gebracht und eine Person vor Ort ambulant behandelt. Der Verletzungsgrad ist unbekannt, dürfte jedoch leicht sein. Das meldete die Polizei.

Quelle: SN