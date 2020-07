Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Lungau

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Unfall auf der Murtalbundesstraße. Die drei Insassen mussten ins Landeskrankenhaus verbracht werden.

Ein 67-jähriger Kärntner fuhr seinem Pkw auf der Murtalbundesstraße durch das Gemeindegebiet von St.Margarethen im Lungau in Richtung St.Michael. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Pkw auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 57-jährigen Einheimischen frontal zusammen. Durch die Wucht es Anpralles wurde der Pkw des Kärntners über die Böschung in den Straßengraben geschleudert. Der Kärntner, seine mitfahrende Gattin und die 57-jährige Lungauerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden die Verletzten in das Landeskrankenhaus Tamsweg gebracht. Die Sicherung der Unfallstelle und Bergung der Fahrzeuge wurde von der Freiwilligen Feuerwehr St.Michael durchgeführt. Die Murtalbundesstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.

Quelle: SN