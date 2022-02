Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hallwang

Die Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Nacht auf Sonntag beförderte ein 36-jähriger Syrer mit seinem Taxi auf der Wiener Bundesstraße (B1) einen Fahrgast in Richtung Eugendorf. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte der Pkw, im Bereich der Kreuzung zum Daxlueg, seitlich mit dem aus Richtung Eugendorf entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Salzburgers. Der Taxilenker, sein 26-jähriger Fahrgast und der 56-jährige Salzburger wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert. Der Alkotest beim Taxilenker verlief negativ, der beim 56-Jährigen ergab einen Wert von 0,96 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, berichtet die Polizei