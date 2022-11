Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Oberndorf

Ein durchgeführter Alkoholtest mit beiden Unfalllenkern verlief negativ. Ebenfalls in Oberndorf wurde zudem ein Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.

Am Sonntag wurde die Polizei kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Oberndorf beim Kreuzungsbereich Salzburgerstraße B156a / Marktstraße beordert.

Eine 63-jährige Oberösterreicherin lenkte ihr Fahrzeug auf der Marktstraße und fuhr in die Kreuzung ein, um weiter geradeaus in die Gaisberstraße zu fahren.

Zeitgleich kann ein 48-jähriger Deutscher mit seinem Fahrzeug auf der Salzburgerstraße in Richtung Stadtmitte zum Kreuzungsbereich. Der Mann sah den Pkw der Frau von links in den Kreuzungsbereich einfahren, konnte aber einen Zusammenstoß trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr verhindern, wodurch der Pkw erheblich beschädigt wurde. In seinem Fahrzeug befanden sich seine 46-jährige Ehefrau sowie zwei Kinder (6 und 10 Jahre alt). Durch den Zusammenstoß wurden die Kinder sowie die Ehefrau verletzt, von einer Besatzung des Roten Kreuz erstversorgt und in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Die Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest mit beiden Unfalllenkern verlief negativ, berichtet die Polizei.

Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Ebenfalls am Sonntag wurde ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus Oberndorf einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Bei der Untersuchung durch den Amtsarzt wurde eine Beeinträchtigung festgestellt und eine Führerscheinabnahme durchgeführt. Der Mann wird angezeigt.