Drei verschiedene Wölfe im Pinzgau nachgewiesen

Wie schon vermutet, waren für die Risse von zahlreichen Schafen in Rauris, Uttendorf und Mittersill Anfang Juni drei verschiedene Wölfe verantwortlich. Das zeigten jetzt die weiteren DNA-Untersuchungen, deren Ergebnisse am Mittwoch eintrafen. Dass es sich um Wölfe aus der italienischen Population handelt, ergaben schon die ersten Analysen. Die Wölfe von Mittersill und Uttendorf sind im Mai bereits in Schmirn in Tirol südlich von Innsbruck nachgewiesen worden. Der "Problemwolf" von Rauris ist in Österreich noch nicht belegt gewesen. Die Untersuchungen nach den jüngsten Rissen in Rauris am vergangenen Wochenende laufen noch.