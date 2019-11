Drei Viertel der Salzburger fahren mit dem Auto in die Arbeit

So pendelt Salzburg: Mehr als 30 Kilometer legt ein Viertel der Beschäftigten vom Wohnort zum Arbeitsort zurück, 33 Prozent zwischen einem und 15 Kilometer. Auf das Auto verzichten nur wenige.



17 Prozent der Angestellten benötigen zum Arbeitsort bis zu einer Stunde (mindestens 45 Minuten). Zwischen 30 und 45 Minuten sind 13% der befragten Arbeitnehmer unterwegs, 43 % zwischen 15 und 30 Minuten, 37% weniger als 15 Minuten. Durchschnittlich brauchen Salzburgs Angestellte 20 Minuten vom Wohnort zum Arbeitsort. Diese Zaheln stammen von einer IFES-Umfrage unter 1000 Angestellten.

Immerhin 13 Prozent gehen zu Fuß in die Arbeit, 17% fahren mit dem Fahrrad, ebenso viele mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Stolze 73% setzen sich ins Auto um an den Arbeitsplatz zu kommen. Beim Bundesländervergleich welche Angestellten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren liegt Salzburg nach Vorarlberg (24%) und Tirol (21%) mit 17% an dritter Stelle.

Öffi-Angebot außerhalb der Hauptzeiten mangelhaft

34 Prozent der Pendler die öffentliche Verkehrsmittel nützen sagen, dass ihr Fahrplanangebot gerade noch ausreichend ist, 30 Prozent beurteilen es als ungenügend. Das betrifft vor allem das Angebot außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Wer also überlange Arbeitstage bewältigt, kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kaum noch nach Hause oder braucht sehr viel Zeit für den Arbeitsweg.

57 Prozent arbeiten und wohnen in der selben Gemeinde

Wohl dem, der in der eigenen Gemeinde arbeiten kann. GPA-djp Salzburg Geschäftsführer Gerald Forcher, der die Umfrage in Auftrag gegeben hat: "Stolze 57% Prozent der Salzburger Angestellten arbeiten in der eigenen Wohngemeinde. In einer anderen Gemeinde im eigenen Bundesland arbeiten 40%. Zwei Prozent der Befragten arbeiten in einem anderen Bundesland." Wenn der Arbeitsort außerhalb der Wohngemeinde liegt sind 92% der befragten Angestellten Tagespendler, 3% Wochenpendler.

Eisenwerk und Palfinger sparen Auto-Kilometer

Mehr und mehr Unternehmen kümmern sich um eine bessere Arbeitnehmermobilität. Kranhersteller Palfinger mit Sitz in Salzburg/Bergheim hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2019 100.000 Kilometer einsparen zu wollen. Mit Stand Oktober 2019 wurden bereits 85.000 Kilometer eingespart, das sind umgerechnet zwei Runden um die Erde.

Eingesparte Kilometer kommen bei Palfinger auch durch Fahrgemeinschaften zustande. Jene Fahrgemeinschaften, die das selbst auferlegte Ziel von eingesparten Kilometern erreichen, bekommen einen Gutschein für ein gemeinsames Abendessen. Fahrgemeinschaften gibt es auch zwischen den Palfinger Standorten Bergheim - Kasern.

Das Eisenwerk Tenneck beauftragt einen Linienbus, der die Arbeitnehmer im Pongau an diversen Haltestellen abholt, pünktlich zur Arbeit und wieder nach Hause bringt. Für jene, die mit dem Fahrrad kommen, verhandelt der Betriebsrat gerade, dass die Fahrradständer überdacht und auch ein Elektroanschluss für die E-Bikes zur Verfügung gestellt werden. Duschen für die Mitarbeiter sind vorhanden.



SN/Stefanie Schenker Gewerkschaftschef Forcher fordert massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Forderungen der Gewerkschaft: Absetzbetrag statt Pendlerpauschale

Gewerkschaftschef Gerald Forcher leitet aus den Ergebnissen der Umfrage politische Forderungen ab: "Die Pendlerpauschale soll in einen kilometerabhängigen Absetzbetrag umgewandelt werden, damit jeder für dieselber Wegstrecke dieselbe steuerliche Entlastung erhält, und nicht Besserverdienende mehr. Ein kilometerabhängiger Absetzbetrag ist gerechter, da er einkommensunabhängig wirkt."

Als Anreiz zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel solle die große Pendlerpauschale auf jene Arbeitnehmer ausgeweitet werden, die überwiegend öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Forcher: "Wir fordern ein Job-Ticket. Steuerfreiheit soll auch dann bestehen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Kosten des Fahrausweises (Jahreskarte) gegen Vorlage der Rechnung ersetzt. Weiters muss es zu einem massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs durch eine Infrastrukturmilliarde kommen. Fakt ist, dass der Umstieg auf Öffis eine Frage von Angebot und Preis ist."

Quelle: SN