Dreieinhalb Jahre nach dem Tod des kleinen David: Zwei Ärzte schuldig gesprochen

Die Eltern haben lang auf diesen Moment gewartet. Im April 2018 starb ihr Sohn im Krankenhaus. Am Freitagnachmittag wurden die beiden Ärzte am Landesgericht Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen.

Erst dreieinhalb Jahre nach der furchtbaren Tragödie um den kleinen David ging er nun am Freitag (zumindest in erster Instanz) ins Finale - der Strafprozess gegen zwei Ärzte, denen angelastet wird, im April 2018 durch grob fahrlässiges Handeln den Tod des damals 17 Monate alten Buben verschuldet zu haben. Beide Mediziner wurden am späten Nachmittag schließlich auch schuldig erkannt. Die Urteile, 16 bzw. acht Monate bedingte Haft, sind noch nicht rechtskräftig.

Zur Erinnerung: David war am Abend des ...