Dreifache Mutter hält im Internet eine Gemeinde fit

Mit Gymnastikvideos animiert Petra Engel in St. Gilgen im Lockdown zu mehr Bewegung im eigenen Heim. Mittlerweile sind bis zu 600 Interessierte mehr oder minder aktiv dabei.

"Mein Gott, bist du fit, noch so gelenkig, so sportlich. Es ist toll, dass du andere zum Mitmachen animierst." So lauten die meisten Reaktionen auf jene Gymnastikvideos, die Petra Engel Woche für Woche auf ihrer Facebook-Seite hochlädt. Die Motivation der 53-jährigen St. Gilgnerin, Mutter von Zwillingen im Alter von 15 Jahren und einer Tochter von knapp 18 Jahren, ist einfach: "Durch Corona hat sich vieles schlagartig verändert. Während der Lockdowns müssen alle Freizeitbetriebe, natürlich auch Fitnessstudios, zusperren. Zu Hause fehlt ...