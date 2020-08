Dreijähriger Bub in Salzburg-Lehen von Auto niedergestoßen

Kind lief auf Fahrbahn - Autolenkerin, die gerade im langsamen Tempo einen Platz zum Parken suchte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Dreijährige kam verletzt ins Spital.

Ein dreijähriger afghanischer Bub wurde Samstagabend bei einem Unfall in Lehen verletzt. Das Kind war Teil einer Hochzeitsgesellschaft, löste sich beim Herumtoben von den Eltern und lief rückwärts auf die Fahrbahn der Hans-Sachs-Gasse. Eine 31-jährige Salzburgerin, die gerade mit ihrem Pkw im Schritttempo einen Platz zum Parken suchte, bremste sofort, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Bub kam mit einer blutenden Verletzung an der Stirn und am Arm ins Spital.

Quelle: SN