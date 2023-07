Dreiköpfige Bande brach rund um das Walser Outletcenter 14 Pkw auf

Eine dreiköpfige Autoeinbrecherbande ist von der Salzburger Polizei nun nach mehrmonatigen Ermittlungen überführt und angezeigt worden.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war der frühe 21. Mai, ein Sonntag. Eine Polizeistreife hatte damals einen 21-jährigen Österreicher aus Salzburger in Wals-Himmelreich bei einem Autoeinbruch auf frischer Tat geschnappt. Der Coup war darüberhinaus von einer Überwachungskamera dokumentiert worden.

Der Mann wurde einvernommen, dabei nannte der Verdächtige zwei Komplizen, einen einen 16-jährigen Österreicher aus Bergheim und einen 14-jährigen Serben aus Salzburg.

Bei den weiteren Erhebungen und der Datensicherung der Mobiltelefone wies die Polizei den drei Beschuldigten zwischen 19. und 21. Mai insgesamt 14 Pkw-Einbrüche (davon zwei Versuche), vier Sachbeschädigungen und den Diebstahl dreier unversperrter Pkw nach.

All diese Coups ereigneten sich an jenem Wochenende rund um das Outletcenter in Wals-Himmelreich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro, einige Wertgegenstände konnten jedoch sichergestellt werden, ebenso die kurzfristig entwendeten Fahrzeuge. Die Täter zeigten sich zu den Vorwürfen geständig und werden angezeigt.