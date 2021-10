Dreiste "Selbstbedienung" auf Feldern - Walser Bauern klagen über Gemüsediebe

Walser Bauern klagen, dass seit Corona viele Spaziergänger die Verbote auf ihren Feldern nicht beachten. Auch Gemüse werde gestohlen.

Zahlreiche Landwirte bieten ihre Produkte bereits in Ab-Hof-Läden an, doch manche "Kunden" gehen den direkten Weg und bedienen sich auf den Feldern selbst. Gefragt ist vor allem Gemüse. Davon kann auch der Wagnerbauer Alois Haager aus Wals-Siezenheim berichten: "Zwar hält sich die Zahl dieser Diebstähle in Grenzen, doch in einigen Fällen habe ich auch Anzeige erstatten müssen."

Wie im Fall von einem Fischer an der Saalach, der sein Messer in einem der nahen Gemüsefelder von Haager "vergessen" hatte. ...