Dreistelliger Betrag weg: 31-Jähriger fiel in Adnet auf Geldwechselbetrug hinein

Für 680 Euro bekam das Opfer vier 1000-Lei-Scheine. Außerdem bezahlte der Tennengauer eine Tankfüllung. Die Ermittlungen laufen.

Auf einen unbekannten Betrüger fiel am Montagabend ein 31-jähriger Tennengauer hinein. Der Mann war in Adnet auf einem Schotterparkplatz von dem Unbekannten angesprochen worden. Er sei mit seiner Frau und seinem Kind auf dem Weg nach Deutschland und habe nur noch Tank für wenige Kilometer. Sein Geld könne er so spät nicht mehr umtauschen.

Der Tennengauer zahlte an einer nahegelegenen Tankstelle die Dieselfüllung für den Unbekannten mit. Weil der Salzburger auf den angebotenen 1000-Lei-Schein nicht rausgeben konnte, lud er die Familie zu sich nach Hause auf ein Getränk ein. Der Unbekannte bot dem hilfsbereiten Mann vier 1000-Lei-Scheine an und ließ sich dafür 680 Euro geben.

Als die Familie weg war, überprüfte der Tennengauer die Geldscheine im Internet und stellte fest, dass es sich dabei um eine alte rumänische Währung handelt, die seit 2005 nicht mehr umgetauscht wird.

Die Beschreibung der Unbekannten:

Mitte zwanzig, rund 170 cm groß, braune Haare, schmale Statur.