Dreister Alko-Radler folgte in Salzburg nicht der Polizei - das hat nun Folgen für ihn

Eine dumm-dreiste Aktion lieferte laut Polizeiaussendung ein Radfahrer (29) in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg. Polizisten hatten ihn kontrolliert, weil er sichtlich alkoholisiert unterwegs war - und auch noch mit einem Beifahrer auf der Lenkstange. Der Radler verweigerte den Alkomattest, worauf ihm die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und sein Rad mittels Schloss an einem Laternenmasten sicherten.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.