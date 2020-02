Dreister Betrüger entlockte betagten Damen wertvollen Schmuck und Geld

Polizei forschte 41-jährigen Deutschen als dringend tatverdächtig aus - sein derzeitiger Aufenthaltsort ist allerdings unbekannt. Er soll eine 79-jährige Pongauerin und eine 93-jährige Tirolerin geschädigt haben. Der Deutsche entlockte etwa der Pongauerin Familienschmuck unter dem Vorwand, ihn mit Gewinn zu verkaufen. Er überließ der Dame als Garantie dafür Goldbarren, die sich letztlich als Fälschungen herausstellten.

Seit Anfang 2017 erschlich sich der 41-jährige Deutsche laut Presseaussendung der Salzburger Polizei das Vertrauen der beiden betagten Damen in Tirol und Salzburg. Der Mann inserierte demnach in Zeitungen, er würde Pelze, Antikes, Schmuck und vieles mehr ankaufen. In zwei - der Polizei bekannten - Fällen gelang es dem nunmehr ausgeorschten Deutschen, den Opfern wertvollen Schmuck herauszulocken.

Betrugsfall 1: Der 79-jährigen Pongauerin entlockte er Familienschmuck im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags unter dem Vorwand heraus, die Pretiosen gewinnbringend zu verkaufen. Als Garantie überließ er der Frau 25 Stück "Ein-Unzen-Goldbarren". Der Beschuldigte gaukelte vor, diese hätten einen hohen Wert. Nachdem die Pensionistin bis Anfang Jänner 2018 keine Gegenleistung erhielt, tauschte sie 14 Goldbarren bei ihrer Hausbank ein und erhielt eine Gutschrift auf ihr Konto. Anfang März 2018 suchte die 79-Jährige erneut ihre Bank auf, um die restlichen elf Barren einzutauschen. Diesmal wurden die Goldbarren nicht zur Schmelze gebracht, sondern über eine bankinterne Plattform in die Schweiz verkauft. Bei der Prüfung in der Schweiz stellte die Empfängerbank fest, dass es sich bei den Barren um Fälschungen handelt. Die Bank erstattete Anzeige.

Betrugsfall 2: In Tirol entlockte der Deutsche demnach einer 93-jährigen Dame Bargeld im fünfstelligen Euro-Bereich; und zwar mit dem Versprechen, für die Seniorin einen Brillantring anzukaufen.

Durch die gute Zusammenarbeit der Polizisten aus St. Johann im Pongau und Tirol gelang es, den 41-Jährigen mit diesen beiden Straftaten in Verbindung zu bringen. Der Deutsche wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Aufenthaltsort des Verdächtigen ist bis dato allerdings unbekannt.

Quelle: SN