Dreister Betrugsversuch an Katzenzüchterin: 35-jährige Frau in Salzburg verurteilt

Ein kurioser wie tierischer Betrugsprozess wurde am Freitagnachmittag am Salzburger Landesgericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft lastete einer im Pinzgau lebenden 35-jährigen Russin an, sie habe versucht, eine Katzenzüchterin aus Weißrussland auf besonders dreiste Art zu betrügen.

SN/steffen knaust - stock.adobe.com Die Angeklagte täuschte laut Urteil den Tod zweier von ihr erworbener Katzen, Gattung Britisch Kurzhaar (hier im Symbolbild) vor. Damit wollte sie eine Entschädigung von der Züchterin verlangen.