Dritte Impfung startet in Salzburg ab dem kommenden Wochenende

In Salzburg beginnt man unverzüglich mit der dritten Impfung bei Hochrisikopatienten und in Pflegeheimen. Rasch geimpft werden sollen auch Krankenpfleger und Ärzte.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und dem wachsenden Druck der Ärzte hat Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) am Montag zu einem Krisentreffen mit Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz, den Pflegeverantwortlichen sowie den führenden Medizinern und der Geschäftsleitung in den Salzburger Landeskliniken gerufen. Das Ergebnis: Schon am kommenden Wochenende wird in Salzburg mit der dritten Impfung begonnen.

SN/stefanie schenker Gesundheitsreferent Christian Stöckl: Krisentreffen wegen steigender Infektionszahlen.

An erster Stelle stehen die Hochrisikogruppen wie Krebspatienten oder Menschen nach einer Organtransplantation, die auch ein stark unterdrücktes Immunsystem haben. Hier übernehmen die Krankenhäuser die Organisation, wie das auch schon im Frühjahr der Fall gewesen ist.

Gleichzeitig beginnen auch die Auffrischungsimpfungen in den Senioren- und Pflegeheimen. Grundsätzlich gilt dabei nach Angaben Stöckls: Bei allen, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca oder von Johnson & Johnson geimpft wurden, müssen sechs Monate verstrichen sein. Die Auffrischung erfolgt auf jeden Fall mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder von Moderna.

Für alle, die bereits zwei Mal mit Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft wurden, gilt: Auffrischungsimpfung für Risikogruppen frühestens nach sechs Monaten, für Nichtrisikogruppen nach neun Monaten. Zur Risikogruppe zählen alle Menschen, die älter als 65 Jahre sind und unter einer Vorerkrankung wie Bluthochdruck oder Diabetes leiden.

Stöckl kündigte darüber hinaus an, dass auch beim Gesundheitspersonal zunächst die Risikogruppen geimpft werden sollen, und zwar will man damit gegen Ende September, Anfang Oktober starten. Dieses Datum gilt, wie Stöckl sagt, auch für die Ärzte im niedergelassenen Bereich, die vor allem mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft worden sind.

Für den Großteil der Bevölkerung werden die Auffrischungsimpfungen fristgerecht ab November, Dezember erfolgen. Die Verständigung soll über das Rote Kreuz erfolgen. Derzeit wird nach Angaben Stöckls auch daran gearbeitet, dass man über den elektronischen Impfpass eine Aufforderung zur dritten Impfung erhalten kann. Der Großteil der Bevölkerung soll beim dritten Mal vor allem von den Hausärzten geimpft werden. Wer sich in einer Impfstraße hat impfen lassen, kann sich den dritten Stich aber auch dort holen.

Der Gesundheitsreferent weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man sich bei der dritten Impfung an die Richtlinien des nationalen Impfgremiums halte. Es handle sich aber noch um eine sogenannten Off-Label-Impfung, weil die Europäische Zulassungsbehörde EMA hier noch nicht die entsprechende Genehmigung erteilt habe. Die Ärzte müssten diesbezüglich alle aufklären, die sich zum dritten Mal impfen lassen.