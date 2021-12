Dritter Omikron-Fall in der Stadt Salzburg bestätigt

Die Gesundheitsbehörden bestätigen am Donnerstagabend einen dritten Omikron-Fall in der Stadt Salzburg. Es handelt sich dabei nicht um eine Reiserückkehrerin.

Die Stadt Salzburg meldet den dritten bestätigten Omikron-Fall: Es handelt sich um eine 21-jährige Studentin. Diese gab an, keine Reiserückkehrerin zu sein und sich an die Lockdown-Regeln gehalten zu haben. Wo sie sich angesteckt haben könnte, wisse sie nicht, es gebe keine weiteren Kontaktpersonen. Die Frau weist nur leichte Symptome auf. Die Studentin hatte am Dienstag einen PCR-Gurgeltest in einer Teststation gemacht. Die Sequenzierung der Probe bestätigte am Donnerstag, 16. Dezember 2021, dass es sich um die Omikron-Mutante handelt.

Erst am Montag bestätigten die Gesundheitsbehörden den zweiten Salzburger Omikron-Fall in Zell am See. Die Person war von einer Auslandsreise zurückgekehrt und wurde am 11. Dezember positiv getestet. Aufgrund der selbst angetretenen Quarantäne gab es aus derzeitiger Sicht keine Kontaktpersonen in Salzburg.