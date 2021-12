Dritter Stich könnte die Omikronwelle bremsen

Rund 20 Prozent der Neuinfektionen sind bereits auf die neue Virusvariante Omikron zurückzuführen. Hoffnung macht, dass viele Salzburger schon drei Mal geimpft sind.

Bis zum Montag gab es in Salzburg 131 bestätigte Omikron-Fälle. Die Dunkelziffer dürfte höher sein, zumal rund um die Feiertage auch nicht so umfangreich getestet wurde. Landesstatistiker Gernot Filipp schätzt, dass derzeit schon rund 20 Prozent der positiven Fälle mit der neuen Virusvariante infiziert sein könnten. Zum Vergleich: In Wien liegt dieser Wert bereits bei 50 Prozent.

Für die Experten herrscht derzeit so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm, wenngleich man gerade in Salzburg einige Hoffnungen in ...