Drittgrößte Graffitiwand Österreichs jetzt in Salzburg: Legale Graffitikunst auf 600 Metern

Stadt setzt neues Zeichen für die Jugendkultur.

Auch Kinder waren während der Diversity Jam kreativ. Die Mauer ist auch in Zukunft für alle gedacht.

Die S-Bahn-Station Mülln-Altstadt markiert seit Neuestem den Beginn der drittgrößten legalen Graffitiwand Österreichs. Sie endet mit der Radunterführung Rauchmühle und misst über 600 Meter. "Vor der Legalisierung war die Wand grau und beschmiert. Der Wunsch, daraus eine legale Graffitiwand zu schaffen, kam vor sechs Jahren von Seniorinnen und Senioren aus der Lehener Nachbarschaft" so Michael "Muck" Töpfer, Graffitikünstler aus der Salzburger Szene.

Fläche für urbane Kunst

Gemeinsam mit Tamara Volgger ist er Initiator der Diversity Jam: Am Pfingstwochenende hatten bei der Veranstaltung Künstlerinnen und Künstler aus der lokalen Szene sowie aus Berlin die Mauer feierlich eingesprayt. Beim Lokalaugenschein der Stadt Nachrichten konnten sich auch Kinder und Jugendliche an den Spraydosen ausprobieren. Töpfer freut sich über den Zuspruch und erklärt dazu: "Graffiti ist wie ein Ventil, eine Ausdrucksform für viele Menschen. Die Wand ist für alle da und eine Möglichkeit, damit legal in Kontakt zu kommen. "

Die Begeisterung ist nicht nur bei Töpfer, sondern in der ganzen Szene groß. "Egal ob Profi oder nicht, wir bekommen eine neue Fläche für unsere Kunst", so J-S. Er und seine Frau Jana sind als Künstlerduo in der Szene bekannt. Sie haben das Bild eines Fotografen (siehe rechts) vor der Unterführung der Gaswerkgasse gesprayt.