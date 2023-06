Drogen eingeschmuggelt: Fünf Jahre Haft für einen Salzburger Discjockey in Argentinien

Der Salzburger war im Februar nach Südamerika gereist und auf einem Flughafen in Buenos Aires mit fast acht Kilo Suchtgift im Gepäck erwischt worden.

Ein argentinisches Gericht hat einen Salzburger Discjockey, der Mitte Februar in Buenos Aires mit fast acht Kilo der illegalen Partydroge MDMA (Methamphetamin) im Gepäck erwischt worden war, nun am 30. Mai zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Gabriele Juen, Sprecherin des Außenministeriums in Wien, teilte am Dienstag auf SN-Anfrage mit: "Der seit Februar in Argentinien inhaftierte Österreicher hat in einem letztlich abgekürzten Gerichtsprozess das Urteil akzeptiert. Sobald es rechtskräftig ist, kann auf Wunsch des Betroffenen seine Überstellung in den österreichischen Strafvollzug ...