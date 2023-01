Drogen-Großrazzia in Salzburg: Mehrere Beschuldigte in U-Haft

Vergangenen Montag waren, die SN berichteten, bei groß angelegten, zeitgleichen Hausdurchsuchungen der Polizei in Salzburg und Slowenien zahlreiche mutmaßliche Mitglieder eines länderübergreifenden Drogenrings festgenommen worden. Allein in Salzburg gab es sieben Festnahmen - fünf Österreicher und zwei Bosnier (25 bis 64): Sie stehen im Verdacht, in unterschiedlicher Tatbeteiligung kiloweise aus Slowenien angeliefertes Cannabis und Kokain in Salzburg an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft zu haben. Als Lieferant der Drogen fungierte demnach ein slowenischer Kurier. Bei einem Salzburger wurden allein ein Kilo Kokain und zwölf Kilo Cannabis sichergestellt.

Bis zum Freitagnachmittag war am Landesgericht Salzburg über drei Beschuldigte die U-Haft verhängt worden. Im Fall von weiteren zwei Männern wurde die von der Staatsanwaltschaft beantragte U-Haft abgelehnt bzw. das Duo gegen gelindere Mittel freigelassen.