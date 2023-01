Drogen-Großrazzien in Salzburg und Slowenien: zahlreiche Festnahmen

Bereits am Montag kam es an etlichen Standorten in der Stadt Salzburg und zeitgleich in Slowenien zu konzertierten Hausdurchsuchungen durch Salzburger Kriminalpolizisten einerseits sowie deren slowenische Kollegen andererseits. SN-Recherchen zufolge geht es um den dringenden Verdacht des länderübergreifenden Suchtgifthandels in großem Stil durch eine vielköpfige Tätergruppe.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Symbolbild.