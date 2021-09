Drogen in Ledercouch in Braunau gefunden: Ermittlungen führen nach Salzburg

Die Polizei Oberösterreich nahm im April einen 23-Jährigen wegen Drogenbesitzes fest. Die Ermittlungen führten sie nach Salzburg und ins Burgenland. Mittlerweile wurden fünf weitere Beschuldigte ausgeforscht sowie Drogen im Wert von 50.000 Euro.

Die Polizei Oberösterreich meldete am Dienstag mehrere Festnahmen wegen Drogenbesitzes. Die Beamten konnten fünf Männer ausforschen sowie 22 Kilogramm Marihuana im Wert von 50.000 Euro.

Es begann mit einer einzelnen Festnahme vor fünf Monaten. Im April fand die Polizei in einer Wohnung in Braunau 350 Gramm Marihuana - versteckt im Rückenteil einer Ledercouch. Der 23-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Ihm konnte der Verkauf von etwa 1,5 Kilogramm Marihuana nachgewiesen werden.

Die Suchtgiftermittler der Kriminaldienstgruppe der Polizei Braunau leiteten eine Ermittlung zur Herkunft der Drogen ein. Die Spur führte sie nach Salzburg, wo sie einen ebenfalls 23-Jährigen festnehmen konnten. Die Beamten fanden bei einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung neuerlich Suchtgift - ident verpackt wie jenes, das die Beamten zwei Monate zuvor in Braunau fanden.

Burgenländischer Lieferant wurde im Juli festgenommen

Der 23-jährige Salzburger wurde festgenommen und in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Ihm wurde der Verkauf von etwa 2,6 Kilogramm Marihuana nachgewiesen und festgestellt, dass er als Vermittler zwischen dem Dealer in Braunau und einem Lieferanten aus dem Burgenland (Bezirk Güssing) fungierte, wobei er zuletzt auch bei der Übergabe von einem halben Kilogramm in der Altstadt in Braunau anwesend war.

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Ried wurden nunmehr Ermittlungen zum Hintermann im Burgenland und dessen Mittätern im Salzburger Flachgau eingeleitet. Nachdem die gesamte kriminelle Struktur aufgedeckt werden konnte, erfolgte Ende Juli 2021 die Festnahme des 34-jährigen burgenländischen Lieferanten in der Nähe des Flughafens Salzburg. Unmittelbar darauf wurde das ermittelte Drogenversteck in Salzburg-Umgebung durchsucht.

Dabei wurde ein weiterer 30-jähriger Mittäter festgenommen und unter anderem in einem Reisekoffer, versteckt in einer Duschkabine, insgesamt vier Kilogramm Marihuana und 600 Gramm Cannabisharz sowie 7000 Euro an Drogengeldern sichergestellt. Schlussendlich gelang es durch Auswertung von Spuren, einen weiteren 32-jährigen Mittäter zu identifizieren und auch diesen im August 2021 in Salzburg-Umgebung festzunehmen.



Ermittlungen in Salzburg laufen noch

Alle drei Hauptbeschuldigten, wobei sich zwei davon geständig zeigten, wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Dem Haupttäter, einem 34-jährigen Burgenländer, wurden der Verkauf und die Weitergabe von 18 Kilogramm Marihuana und einem Kilogramm Cannabisharz, den beiden Mittätern der gemeinschaftliche Verkauf von etwa zehn Kilogramm Marihuana nachgewiesen. Der Großteil der Verkäufe an Subdealer im Zeitraum von April bis Juni 2021 erfolgte im Flachgau, Salzburg als auch dem Bezirk Braunau.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Salzburg wurden Ermittlungen zu den Abnehmern und Subdealern im Salzburger Stadtgebiet eingeleitet, wobei auch dort bereits eine Person wegen des Verkaufs von größeren Mengen Marihuana in Zusammenhang mit der gegenständlichen Gruppierung inhaftiert wurde.